Il Secolo XIX: "L'Entella vola e mantiene la vetta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"L'Entella vola: fredda il Frosinone e mantiene la vetta", scrive questa mattina Il Secolo XIX dopo la vittoria dei liguri contro i ciociari. Il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta si complimenta con l'Entella: "C'è da imparare da come si sacrificano". Boscaglia: "Non abbiamo fatto ancora nulla, se non un buon avvio di torneo".