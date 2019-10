Il Secolo XIX: "Le missioni di Entella e Spezia: ritornare a far punti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Le missioni di Entella e Spezia: ricominciare a far punti": così Il Secolo XIX nella sua sezione sportiva. Si parla di Serie B e delle gare che attendono le due formazioni liguri. La sfida dei tanti ex Trapani per la Virtus Entella, la trasferta di Pescara per lo Spezia del confermato Italiano: entrambe le squadre hanno un solo obiettivo, cominciare a far punti.