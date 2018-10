Il Tirreno: "Disastro Livorno, ma Lucarelli resta"

© foto di Giuseppe Scialla

"Disastro Livorno ma Lucarelli resta". Il Tirreno titola così sul momento complicato dei labronici: ultimo posto a due punti in classifica dopo la sconfitta interna contro lo Spezia. Cristiano Lucarelli, però, non rischia il posto, almeno per ora: la proprietà non ha ancora messo in discussione il proprio tecnico.