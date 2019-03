© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta del Mezzogiorno nelle sue pagine sportive dedica spazio alle parole del centrocampista del Lecce Andrea Tabanelli per fare il punto sul momento dei salentini in vista della volata finale. "Lecce, Tabanelli scopre il dolce gusto del gol" è il titolo scelto dal quotidiano che poi riporta nel sottotitolo alcune parole del giocatore: "Ora tre partite di seguito in casa: tifosi determinanti".