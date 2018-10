La Gazzetta dello Sport: "Stroppa verso l'esonero". Rispunta Zenga

© foto di Federico Gaetano

Traballa sempre di più la panchina di Giovanni Stroppa a Crotone. Gli scarsi risultati di questo avvio di stagione hanno messo in discussione la posizione dell'ex Foggia che, come riporta La Gazzetta dello Sport, è sempre più vicino all'esonero. Per la sua successione il patron Vrenna starebbe valutando anche il ritorno di Walter Zenga.