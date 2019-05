La Repubblica, Palermo: "Il giorno del verdetto, ombre sul giudice"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Verrà discusso oggi l'appello del Palermo contro la sentenza che l'ha condannato alla Serie C. L'edizione locale de La Repubblica titola in merito: "Rosa, il giorno del verdetto ombre sul giudice d’appello". "In treno o in pullman viaggio della speranza dei tifosi rosa a Roma - si legge all'interno -. Arriveranno nella Capitale da ogni parte d’Italia per far sentire la loro voce. Infine nel taglio basso: "Santoro è il presidente della corte Il giudice che decide sul Palermo indagato per corruzione".