Tuttosport: "Cittadella al 4° posto, Benevento verso la A senza rivali"

Nell'edizione odierna di Tuttosport c'è spazio anche per le gare di Serie B giocate ieri. "Cittadella al 4° posto, grazie ad un doppio Iori", scrive il quotidiano dopo il successo arrivato contro la Juve Stabia. Trionfo importante anche per il Benevento che ha strapazzato l'Entella: "Benevento verso la A senza rivali. I campani battono per la prima volta l'Entella, sommersa in casa da quattro reti". Solo un pareggio per lo Spezia contro il Trapani: "Il Trapani fa paura allo Spezia. Finisce 1-1 ma i siciliani colpiscono due pali".