© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mentre nel Girone B il Pordenone si appresta a festeggiare la prima, storica, promozione in Serie B e nel Girone C la Juve Stabia è ad un passo dalla festa, nel Girone A c'è un testa a testa che si deciderà probabilmente allo scontro diretto della prossima settimana. "Entella e Piacenza vedono lo spareggio per la Serie B" è il titolo scelto in merito da Tuttosport sulla sfida fra Diavoli Neri ed emiliani. "I liguri sono in frenata - si legge -, gli emiliani in ascesa: al Garilli la sfida chiave".