Tuttosport: "Puscas e Trajkovski-gol. Palermo, operazione sorpasso"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

"Palermo, operazione sorpasso". Tuttosport titola così sulla voglia di riscossa dei rosanero in vista della gara col Lecce. "Puscas e Trajkovski, in gol con le rispettive Nazionali, mandano segnali positivi", ha aggiunto il quotidiano. La squadra di Stellone è al momento quinta in classifica con undici punti in sei partite.