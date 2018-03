Il Bari vola: Improta, Cissé e Nené spazzano via il Brescia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si è conclusa la sfida di Serie B delle ore 20:30. Il Bari, davanti al proprio pubblico, ha travolto con un netto 3-0 il Brescia. A segno per gli uomini di Grosso tutti gli elementi del tridente: prima Improta poi Cissé e infine Nené. Successo importantissimo per i Galletti che salgono a quota 50 punti in classifica in attesa delle gare della domenica. Settimo risultato utile di fila per gli uomini di Grosso.S confitta pesante, invece, per le Rondinelle che hanno conquistato un solo punto nelle ultime quattro uscite ufficiali e restano più che mai invischiati nella lotta per non retrocedere.