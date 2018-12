Il cambio di passo di Torregrossa: 5 reti per far volare il Brescia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo un avvio a rilento, che comunque non gli è costato mai il posto da titolare come spalla del bomber designato Alfredo Donnarumma (già a quota 10 reti in campionato), per Ernesto Torregrossa è arrivato il momento di spiegare le ali e alleggerire la pressione del gol sul collega di reparto. Dopo sei gare senza gol, ma con due assist e tanto lavoro per i compagni, per il numero 11 bresciano contro il Cosenza è arrivato il primo gol, pesantissimo visto che è valso i tre punti, e l’inizio di una striscia più che positiva con altre quattro reti in quattro gare e una sola, il caso vuole nell’unica sconfitta della gestione Corini, senza reti. Contro il Foggia la sua rete valse l’1-1 momentaneo, mentre nella sentitissima sfida contro l’Hellas fu sua la firma sul poker calato dalle Rondinelle.

Poi il passaggio a vuoto di Venezia e subito una doppietta nella gara successiva per piegare il Livorno, cancellare subito il passo falso e rilanciare le ambizioni play off della squadra di Cellino. Per Torregrossa sono già cinque le reti in questa stagione, tante quante quelle segnate in 29 presenze al primo anno in biancoblù e la metà di quelle messe a segno nella difficile scorsa stagione in 27 presenze. Con questo ritmo – un gol ogni 187 minuti – il traguardo sembra essere alla sua portata sopratutto perché la qualità della squadra di Corini è altissima – basti pensare che a turno siede in panchina uno fra Tremolada, Morosini e Spalek o che in regia c’è un talento che ha stregato mezza Europa come Sandro Tonali.