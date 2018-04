Il Carpi si gode il miglior Melchiorri di sempre

© foto di Federico De Luca

Il Carpi si gode un Federico Melchiorri in grandissimo spolvero nonostante fosse reduce da due operazioni al crociato e 12 mesi di stop. Arrivato a gennaio come l'acquisto più caro nella storia del club emiliano (200mila euro di prestito e 1,3 milioni per il riscatto) il centravanti ha ripagato immediatamente la fiducia con cinque reti in 11 presenze che sono valse ben 7 punti alla causa biancorossa. Una media, 0,45 a gara, superiore a quella dell'anno d'oro con la maglia del Pescara dove chiuse la stagione con 14 reti in 38 gare (media 0,36). Meglio di così solo in Serie D nel 2012-13 quando con la Maceratese mise a segno ben 22 gol in 30 gare come riporta Il resto del Carlino.