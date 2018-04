Il Centro: "Pillon carica il Pescara: A Vercelli è uno spareggio"

© foto di Ospite

"Pillon carica il Pescara: A Vercelli è uno spareggio" è il titolo che Il Centro ha scelto per presentare il match di questa sera del Delfino al centro della prima pagina odierna. "E' uno spareggio, in palio punti importanti per la salvezza" è il messaggio lanciato ieri dal tecnico degli abruzzesi in conferenza stampa.