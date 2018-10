Il Lecce ritrova subito la vittoria: 1-0 al Crotone, decide Venuti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Lecce torna subito alla vittoria. Dopo la sconfitta col Palermo e il pareggio nel derby col Foggia, i salentini ritrovano subito il sorriso tra le mura del Via del Mare. Finisce infatti 1-0 la gara contro il Crotone: decide Venuti al 36'. Con questo risultato il Lecce va in quinta posizione a 16 punti in classifica, mentre il Crotone resta dodicesimo: non positiva, per i calabresi, la prima del dopo-Stroppa. Oggi in panchina vi era il tecnico della Primavera, Moschella; dalla prossima gara toccherà a Massimo Oddo.