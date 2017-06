Il Mattino: "Baby boom". Marchizza e Asencio ad ore in Irpinia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' un Avellino che punta sui giovani talenti quello che in queste ore sta definendo gli ultimi dettagli di un doppio colpo: Riccardo Marchizza dalla Roma e Raul Asencio dal Genoa. "Baby boom" è il titolo scelto in merito da Il Mattino per analizzare il mercato degli irpini. "Il centrale e punta, nemmeno ventenni, si preparano al viaggio per l'Irpinia nelle prossime ore".