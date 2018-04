Il Mattino, Salernitana: "Attaccanti a caccia del gol perduto"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Focus sugli attaccanti della Salernitana sulle colonne de Il Mattino. "Attaccanti a caccia del gol perduto. In casa soltanto un acuto nel 2018" è il titolo scelto dal quotidiano per analizzare questo periodo di vera carestia per gli attaccanti della formazione di Stefano Colantuono. "Il migliore - si legge - è Bocalon ma non segna da 4 mesi davanti al proprio pubblico".