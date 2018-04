Il Mattino, Salernitana: "La scommessa su Rosina"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Sfida in quel di Cremona per la Salernitana di Stefano Colantuono. Uno scontro diretto fra due squadre divise da un solo punto in classifica, a metà strada fra la zona playoff e quella playout. "La scommessa su Rosina. Granata con la voglia di sprint" è il titolo che Il Mattino ha proposto quest'oggi per la gara dello 'Zini'. "Moduli speculari, tecnici costretti a dirigere le operazioni dalla tribuna. Colantuono medita l'ennesimo cambio di modulo".