Il Mattino sull'Avellino: "Ave De Cesare"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

"Ave De Cesare". Il Mattino, edizione Avellino, saluta così l'arrivo di Gianandrea De Cesare, patron della Sidigas, come nuovo sponsor del club irpino. Una novità che avrà un impatto di primo piano sul futuro societario: due milioni di euro in tre anni, anche se lo stesso De Cesare ieri ha spiegato la sua intenzione di essere sponsor e non patron. Nel frattempo, Luigi Castaldo ha chiarito via social l'intenzione di continuare la propria carriera in biancoverde.