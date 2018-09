Il Pescara blinda Fiorillo: rinnovo fino al 2022

Arrivano brutte notizie dalla Romania per il Napoli. Secondo quanto riportato da SkySport Vlad Chiriches, difensore del club azzurro durante il match contro il Montenegro avrebbe rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Chiriches nella giornata...

Il Pescara blinda il proprio portiere: secondo quanto riferito da Il Messaggero , ieri l'estremo difensore Vincenzo Fiorillo avrebbe rinnovato fino al 2022 col clbu abruzzese. In estate l'ex Sampdoria è stato molto vicino al Qarabag.

