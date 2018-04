Il Pescara e un 2018 nero. La media è da Serie C

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua il momento nero del Pescara nel nuovo anno dopo la sconfitta nello scontro diretto di Vercelli che ha alzato le quotazioni salvezza dei piemontesi. Il Centro in edicola analizza il cammino dei biancoazzurri che stanno tenendo una media da Serie C con appena 11 punti conquistati nel girone di ritorno. Ora all'orizzonte ci sono quattro spareggi da non sbagliare per evitare una pesante, e inattesa, retrocessione.