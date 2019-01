Il punto sulla B - Il Brescia avvicina la vetta, Crotone a picco

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Sarà il monday night di questa sera tra Spezia e Venezia a completare il quadro di un ventesimo turno in cadetteria che non ha mancato di riservare sorprese. Il primo botto nell'anticipo di venerdì, con il colpaccio al Barbera della Salernitana contro la capolista Palermo, che rilancia i campani nella corsa ai play-off. Ne approfitta il Brescia, che avvicina la vetta con il due a zero corsaro di Perugia: decidono Donnarumma e Torregrossa, miglior coppia-gol in B con ventidue reti complessive messe a segno. Pari e patta tra Lecce e Benevento, trascinate da Mancosu e Coda, stesso risultato a Cremona per il Pescara, che approfitta a metà dello scivolone dei rosanero. L'Hellas crolla in trasferta nel derby veneto contro il Padova, che ritrova i tre punti dopo più di due mesi di magra e aggancia il Livorno (a riposo in questa prima di ritorno) al terzultimo posto. Il Crotone, declassato a fanalino di coda, non va oltre lo zero a zero con il Cittadella; reti bianche anche tra Cosenza e Ascoli. Risale la china il Foggia, che sbanca il Cabassi grazie alla doppietta di Pietro Iemmello, che cestina lo zero alla voce reti segnate in questa stagione.

CLASSIFICA - Palermo 37; Brescia 35; Pescara 33; Lecce 31; Hellas Verona, Benevento 30; Cittadella, Salernitana 27; Spezia*, Perugia 26; Ascoli 25; Cremonese 23; Venezia* 21; Cosenza 20; Carpi 17; Foggia 16; Livorno*, Padova 15; Crotone 14.

*una partita in meno