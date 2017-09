Il rifiuto alla Grecia per restare in Italia. Ammari possibile colpo last minute

Dopo una buona stagione con la maglia dell’Entella, fatta di 28 partite, tre gol e tante posizioni ricoperte in campo, Najib Ammari deve ancora decidere il proprio futuro. Il centrocampista classe ’92 di origine francese, secondo quanto raccolto da TMW, nelle frenetiche ultime ore di mercato ha rifiutato due importanti proposte dalla Grecia, in particolar modo di Asteras Tripolis e PAOK Salonicco. Proposte importanti che dietro al ‘no’ nascondono un obiettivo ben preciso: continuare la propria carriera in Italia. Da svincolato Ammari può quindi rappresentare una vera e propria occasione per tanti club di B, con la sua duttilità che potrebbe far comodo alle squadre che hanno mancato l’ultimo colpo a centrocampo, ma anche a chi vuol aggiungere qualità alla linea mediana.