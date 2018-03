Il talismano. Alfredo Donnaruma gol e cabala per l'Empoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il calcio è un mondo strano. Un mondo dove qualità, meritocrazia e lavoro si mescolano con fortuna, cabala e scaramanzia. In casa Empoli, da questo meltin pot pallonaro, spunta fuori un nome. Quello di Alfredo Donnarumma. Se, infatti, Francesco Caputo riveste il ruolo del bomber, del "fattore" in grado di spostargli equilibri della stagione, per l'ex Salernitana c'è invece il compito di unire un rendimento di altissimo profilo alla cabala. Statistiche alla mano quando il ragazzo di Torre Annunziata va in gol l'Empoli vince. Praticamente sempre. Su 13 gare durante le quali Donnarumma è andato in rete gli azzurri hanno vinto ben 11 volte, con un pareggio e una sola sconfitta (3-2 di Avellino dello scorso 30 settembre, ndr). Numeri impressionati che miscelati con quelli del suo compagni d'attacco rendono l'idea della potenza offensiva della squadra di Aurelio Andreazzoli. La stagione non è finita e tutto può ancora accadere, ma quando cabala e numeri vanno di pari passo i pensieri positivi non possono che prendere il sopravvento.