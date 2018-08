Il Venezia vigile sul mercato per il possibile sostituto di Zigoni

Nicola Citro

© foto di Federico Gaetano

Intanto che si decide il futuro di Gianmarco Zigoni, il Venezia si guarda intorno per sopperire all'eventuale partenza del giocatore, che è effettivamente in uscita dal club lagunare.

Come erede, almeno stando a quanto riferisce trivenetogoal.it, sembra essere escluso l'ex Carpi Jerry Mbakogu, recentemente sottoposto a un intervento di pulizia della cartilagine del ginocchio e di conseguenza non al top della forma, mentre rimane aperta la pista che conduce a Nicola Citro, fuori lista a Frosinone; smentito invece Riccardo Bocalon a causa delle esose richieste della Salernitana, e rimane complicata anche la pista relativa ad Andrea La Mantia, per il quale l’Entella chiede 1 milione di euro.