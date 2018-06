Inchiesta Parma-Spezia, Balata: "Fiducia nella giustizia sportiva"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente della Lega Serie B Mauro Balata in un'intervista a Radio Sportiva ha parlato dell'indagine su Spezia-Parma, ultima gara di campionato, (inchiesta nata da alcuni sms "criptici" di Calaiò e Ceravolo nei confronti di De Col e Masi dello Spezia): “Su questo caso Parma non so nulla, ho letto i giornali. Non posso far altro che esprimere la massima fiducia nella giustizia sportiva e sperare che il tutto venga chiarito il più rapidamente possibile. Altro non posso dire. L'inizio della mia presidenza ha visto diversi eventi, la crisi federale, i diritti tv, e ora questa indagine. Il nostro dovere è di affrontare i problemi con serenità, facendo gli approfondimenti necessari e cercando di dare risposte certe. - continua Balata come riporta Parmalive.it - Il campionato? Credo sia piaciuto a tutti, è stato avvincente, con contenuti tecnici e tanti giovani. L'altra peculiarità della B è l'italianità, rappresentiamo città e province importanti, milioni di tifosi, e questo è bene che si sappia a tutti i livelli".