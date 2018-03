Intramontabile Gila. L'arma in più per la volata play off

© foto di Federico De Luca

Dopo praticamente due mesi, appena 31 minuti contro il Perugia, Alberto Gilardino ha ritrovato maglia da titolare e gol candidandosi ad arma in più dello Spezia per la volta play off. L'esperto centravanti è risorto a pochi giorni da Pasqua segnando infatti una doppietta decisiva su un campo difficile come quello del Cittadella mettendo in mostra tutto il repertorio: gol di testa su angolo nel primo caso, eurogol al volo da posizione defilata, quasi alla Van Basten, nel secondo caso. Nonostante una condizione iniziale, dovuta a diversi mesi di attività, non perfetta e qualche acciacco che lo ha condizionato nel corso dei mesi Gilardino è già riuscito a mettere a segno quattro reti in undici presenze mettendosi così alle spalle una stagione più che negativa, zero gol fra Empoli e Pescara, come quella della passata stagione. Un rilancio che fa felice il tecnico Fabio Gallo consapevole di poter contare su un bomber di razza per la corsa play off.