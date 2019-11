© foto di Federico Gaetano

La Juve Stabia di Fabio Caserta torna in campo domani alle 15 in Toscana contro il Livorno di Roberto Breda. "Scelgo la formazione il giorno della partita, non si ha tempo per le gare ravvicinate di valutarli al meglio. Cercheremo di fare una gara a viso aperto, senza abbassare tensione e concentrazione. La classifica? Non la guardiamo, i valori delle squadre non sono ancora usciti".

Sui tifosi del club. "Devono sempre venire allo stadio a prescindere da tutto. La B è difficile da raggiungere. Siamo stati bravi a stravincere la C, ora abbiamo contro realtà importanti. Dobbiamo tenerci stretta la categoria. Il campionato di Serie B è un patrimonio per Castellammare, mi aspetto molti tifosi allo stadio, anche in trasferta".