Juve Stabia, Caserta: "Obiettivo salvezza, il tempo ci darà ragione"

© foto di Giuseppe Scialla

Fabio Caserta, tecnico della Juve Stabia, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Perugia: "Continuiamo ad andare avanti lavorando sulle nostre certezze, sono convinto che faremo il campionato che vogliamo fare. L’unico obiettivo è la salvezza, il tempo darà ragione alla squadra, lasciamo lavorare in pace i ragazzi perché mancano ancora tante partite. I tifosi devono starci vicini nei momenti belli e brutti, abbiamo molti giovani in una piazza importante".

Il Perugia?: "L'acquisto di Falcinelli è senza dubbio un colpo per la serie B, la squadra di Oddo farà sicuramente un campionato importante e di alta classifica. Tutta la squadra è forte, in tutti i reparti: servirà una gara importante per metterli in difficoltà".