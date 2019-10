Juve Stabia, l'ex Rufini tifa Caserta: "Nessuno più di lui ama la maglia"

© foto di Federico Gaetano

Fabio Caserta sotto attacco dopo la partenza non brillante della Juve Stabia nel campionato di B: aria negativa, quindi, quella che si respira a Castellammare di Stabia, quando la sfida contro il Trapani è ormai alle porte. A prendere le difese del tecnico, però, come riferisce stabiachannel.it, ci ha pensato l'ex gialloblù Danilo Rufini, tra i principali protagonisti della storica cavalcata delle Vespe verso il professionismo durante la gestione D’Arco, sul proprio profilo Facebook: "Leggo ancora disfattismo e negatività intorno alla Juve Stabia, dico una cosa a tutti veri tifosi della mia squadra del cuore. Vi ho sempre apprezzato per la vostra passione travolgente, per il vostro “modo unico e inconfondibile” di far sentire importante chiunque difenda la maglia gialloblè, ma soprattutto vi ho sempre apprezzato come uomini. Non deludetemi adesso, non fate come fanno tutti gli altri. Non confondetevi con gli altri. Voi siete unici, sapete cosa è la riconoscenza, sapete cosa vuol dire amare nel bene e nel male la propria squadra del cuore e, di conseguenza, chi la difende. Fabio Caserta ha dato tanto alla Juve Stabia e ha stravinto con i nostri colori. Prima da calciatore e poi da allenatore. Anche lui è uno stabiese adottivo, nessuno più di lui ama questa maglia. Sicuramente soffrirà quanto soffrite voi in questo momento. State vicini a lui e alla squadra. Abbiate fiducia, forza Juve Stabia sempre!".