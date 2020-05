Juve Stabia, Polito: "Riscattare Forte? Per il momento siamo fermi su tutti i fronti"

In attesa di capire se si possa ricucire lo strappo tra Franco Maniello e Andrea Langella, in casa Juve Stabia c'è da lavorare anche in ottica mercato. Soprattutto per chiarire alcune posizioni, tra le quali quella di Francesco Forte, punto cardine dell'attacco delle Vespe.

In merito a questo, come riferisce stabiachannel.it, è intervenuto il ds Ciro Polito: "Per il momento siamo fermi su tutti i fronti anche se il presidente Langella mi aveva confermato la volontà di voler riscattare Forte entro il 31 maggio. Nelle scorse settimane avevo in tal senso richiesto al Beveren un dilazionamento della cifra concordata, peccato che dopo una iniziale apertura si siano tirati indietro riproponendo le condizioni pattuite prima di questa ecatombe mondiale. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni".