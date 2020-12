Kalombo: "Se la Salernitana va in A mi incateno all'Arechi per chiedere il rinnovo"

Il difensore Sedrick Kalombo, ora al Foggia, ma di proprietà della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Tuttosalernitana del proprio presente e del futuro: “Devo dire che a Foggia mi trovo bene e stiamo vivendo un buon periodo, come testimoniato dalle tre vittorie consecutive e dall'ottima posizione di classifica. Però se la Salernitana dovesse richiamarmi a gennaio chi sarei io per dire di no? Ho un ottimo legame con lo spogliatoio, in particolare c'è una grande amicizia con Lopez e Cicerelli e ci siamo sentiti anche oggi. Auguro ogni bene alla Salernitana. - conclude Kalombo – Salernitana in A? Se andiamo in serie A mi incateno all'Arechi o in sede, chiamo Fabiani e gli dico di rinnovarmi il contratto. Scherzi a parte, sarei veramente felicissimo se dovessimo centrare quest'obiettivo. So quanto stanno lavorando i calciatori, so quanto è passionale la piazza".