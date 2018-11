Kragl: "Mi voleva il Norimberga, ma sogno la A. Spero col Foggia"

© foto di Federico Gaetano

Dalle colonne de La Gazzetta del Mezzogiorno arrivano alcune dichiarazioni di Oliver Kragl, esterno del Foggia: "Il prossimo tour de force? Un ciclo di incontri che deve portarci a lottare per i playoff. Con la squadra che abbiamo non possiamo accontentarci della permanenza. L'obiettivo deve essere subire meno gol, vincere più partite, conquistare più punti, per risalire in classifica. Abbiamo lasciato quattro punti per strada, ci rifaremo. Il mio rendimento? Devo migliorare ancora, per me e per la squadra. Avrei potuto segnare qualche gol in più. Il più bello e importante in questo campionato è stato quello al Benevento. Le voci di mercato? Qualche mese fa mi voleva il Norimberga, poi non se n'è fatto nulla ma non ci sono rimasto male: qui sto bene. La mia aspirazione è giocare in A: se potrò realizzare con il Foggia sarò doppiamente felice".