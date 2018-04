L'Empoli vede il ritorno in A. Già a Frosinone potrebbe festeggiare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunedì sera, nel posticipo di Serie B in casa del Frosinone, potrebbe arrivare la matematica certezza del ritorno di Serie A per l'Empoli. Per averla i toscani dovranno ovviamente vincere contro i ciociari, ma anche dare uno sguardo alle rivali e in particolar modo a Parma e Palermo che giocheranno rispettivamente contro Carpi e Avellino nella giornata di sabato con l'Empoli spettatore interessato che farà il tifo per biancorossi e biancoverdi. Se le due terze dovessero non vincere infatti l'Empoli avrebbe in mano il primo match ball potendo volare a +15 (se una delle due o entrambe dovessero pareggiare) 0 +16 (in caso di sconfitta delle due) blindando così la promozione visto che Parma e Palermo hanno una classifica avulsa peggiore rispetto a quella dell'Empoli che a quel punto si troverebbe a festeggiare con cinque giornate di anticipo la massima serie perduta solo un anno fa al termine di un vero e proprio suicidio sportivo.