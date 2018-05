L'ultima di B - Bagarre per la salvezza: tutte le combinazioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spauracchio Serie C. Due squadre sono già pronte a salutare la B, ne mancano altre due. Un posto verrà assegnato direttamente al Piola, dove Novara ed Entella si affronteranno in una gara che sa tanto di spareggio salvezza. Padroni di casa a 44 punti, ospiti a 41: all'Entella, che ha già vinto lo scontro diretto dell'andata, serve soltanto una vittoria per accedere ai playout. Il Novara, viceversa, vincendo andrebbe a 47 punti, con una qualche possibilità di evitare gli stessi playout.

Per i quali, poi, è bagarre vera. Esclusa la Cremonese, con 48 punti: soltanto una fra Ascoli e Brescia (allo scontro diretto) potrebbe raggiungere i grigiorossi, tranquilli. A differenza di altre sette squadre.

Il Cesena si salva se batte la Cremonese, o pareggia contro i grigiorossi. In caso di sconfitta devono ovviamente guardare ai risultati delle altre. Con arrivo a pari punti, il Cesena sarebbe in vantaggio negli scontri diretti sia sul Brescia che sul Pescara.

Il Brescia si salva se vince o pareggia con l'Ascoli. Lo scontro diretto coi marchigiani vede i lombardi in netto vantaggio. Ma con un piccolo rischio. Legato a più (tre) fattori, in realtà: in caso di sconfitta, contestuali vittorie di Avellino e Novara, pareggio o vittoria del Pescara, i lombardi finirebbero ai playoff. I ragazzi di Pulga, in sintesi, arrivano all'ultimo atto con il destino fra le mani. E, anche se fallissero, servirebbero comunque tanti incastri per vederli costretti allo spareggio salvezza.

Il Pescara si salva se vince o pareggia con il Venezia. In caso di sconfitta, si inizia a rischiare: gli abruzzesi sono in svantaggio negli scontri diretti con Cesena e Brescia, tutte a 47 punti. Con vittorie di Ascoli e Avellino, sarebbero di conseguenza proprio gli uomini di Pillon a finire ai playout. Siamo ancora lontani dal probabile, ma in una buona zona del possibile.

L'Avellino si salva se vince con la Ternana. In caso di pareggio o sconfitta, gli irpini devono tifare Brescia nella sfida tra le Rondinelle e l'Ascoli. In caso di arrivo a pari punti con i bianconeri, l'Avellino vanta una differenza reti nettamente migliore. Con un eventuale sorpasso dei marchigiani, sarebbero playout.

L'Ascoli si salva se batte il Brescia. Una sola alternativa per i marchigiani: in caso di pareggio contro il club lombardo, infatti, l'Ascoli potrebbe sperare nella contestuale sconfitta dell'Avellino e nel pareggio o sconfitta del Novara.

Il Novara si salva se batte l'Entella, l'Avellino pareggia o perde, il Cesena perde. Ininfluente, in questo caso, il finale di Brescia-Ascoli: il Novara è infatti in vantaggio negli scontri diretti con i lombardi. Con una sconfitta, il club piemontese retrocede. Con un pareggio, playout certi, anche in caso di arrivo a tre con Ascoli e Avellino.

La classifica

Cesena 47

Brescia 47

Pescara 47

Avellino 45

Ascoli 45

Novara 44

Entella 41

Il calendario dell'ultima giornata

Ascoli-Brescia

Cesena-Cremonese

Novara-Entella

Ternana-Avellino

Venezia-Pescara