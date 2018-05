L'ultima di B - Tre squadre in lotta per la Serie A: tutti gli scenari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Friday night in Serie B. Ultimo giro di giostra, e tre squadre in lotta per la promozione diretta: Frosinone, Parma e Palermo. Ciociari a 71 punti, ducali a 69, siciliani a 68.

Il Frosinone va in Serie A se vince contro il Foggia. La squadra di Longo, attuale seconda in classifica, è difatti padrona del proprio destino. In caso di pareggio, potrebbe essere raggiunta solo dal Parma: in questo caso sarebbero promossi i ducali in virtù del vantaggio negli scontri diretti. Con la sconfitta, il Frosinone potrebbe essere superato dal Parma o in alternativa agganciato dal Palermo, anch'esso in vantaggio negli scontri diretti.

Il Parma va in Serie A se batte lo Spezia e il Frosinone perde o pareggia. I ducali, come detto, hanno dalla loro gli scontri diretti. Nessuna possibilità di arrivo a pari punti al secondo posto con il Palermo.

Il Palermo va in Serie A se batte la Salernitana, il Frosinone perde e il Parma pareggia o perde. Scenario complicato per i rosanero, costretti a guardare ai risultati degli avversari. I ragazzi di Stellone, almeno, sono anch'essi in vantaggio negli scontri diretti con il Frosinone.

La classifica

Frosinone 71

Parma 69

Palermo 68

Il calendario

Frosinone-Foggia

Spezia-Parma

Salernitana-Palermo