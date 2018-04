La Gazzetta del Mezzogiorno: "Bari all'esame Entella: vietato sbandare"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

La Gazzetta del Mezzogiorno di questa mattina apre le proprie pagine sportive con la sfida di questa sera al San Nicola: "Bari all'esame Entella è vietato sbandare tra ambizionie silenzi". I biancorossi provano a vincere la 'pareggite' e a migliorare l'attuale sesto posto in classifica. Curiosità intorno alla scelta del club di non mandare nessun calciatore in conferenza e neanche il mister Grosso.