La Gazzetta del Mezzogiorno: "Bari, blindare i playoff"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Continua a peccare in continuità il Bari di Fabio Grosso. Adesso la zona playoff è l'obiettivo primario sul quale concentrarsi nelle ultime gare della stagione regolare. Un tema che La Gazzetta del Mezzogiorno ha scelto di affrontare sulle proprie pagine sportive iniziando dal pezzo dal titolo "Blindare i playoff". "Mai così in basso - scrive il quotidiano pugliese -, eppure mai così vicino a blindare il traguardo playoff. Ha molti significati il punto raccolto dal Bari nel derby di Foggia. Malgrado non sia arrivata quella vittoria che manca dallo scorso 2 aprile. Venerdì sera l'Entella al San Nicola. Poi nelle ultime quattro i bianconrosso sfideranno Parma, Palermo e Perugia".