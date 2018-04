La Gazzetta del Mezzogiorno: "Bari, serve un finale d'assalto"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

E' un vero e proprio attacco di "pareggite" quello che sta frenando il Bari in questo finale di Serie B. Di questo tema si è occupato oggi La Gazzetta del Mezzogiorno sulle sue pagine sportive. "Quattro pareggi nelle ultime partite, eppure nella prima parte di stagione i biancorossi non avevano mezze misure. La squadra sbarazzina s'è smarrita da Perugia in poi".