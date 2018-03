La Gazzetta del Mezzogiorno: "Ribaltone Foggia, Cesena ko"

Il Foggia ha superato 2-1 il Cesena, ieri sera, nell'anticipo del 31° turno di Serie B. La Gazzetta del Mezzogiorno sottolinea il successo dei pugliesi di mister Stroppa, titolando: "Ribaltone Foggia, Cesena ko. E il Bari oggi a Cittadella". Sfida per niente facile, intanto, per i galletti contro la quarta squadra in classifica.