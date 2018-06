La Gazzetta dello Sport: "Crotone e Stroppa: è accordo biennale"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

La Gazzetta dello Sport quest'oggi fa il punto della situazione sulle panchine di Serie B in attesa di sapere quale fra Palermo e Frosinone saluterà la cadetteria. Al centro dell'attenzione la situazione di Crotone con Giovanni Stroppa in attesa di essere ufficializzato quale nuovo tecnico degli squali. "Crotone e Stroppa: è accordo biennale" non a caso è il titolo della Rosea che poi si sposta anche in casa Spezia dove assieme ad Guido Angelozzi quale nuovo dg potrebbero arrivare Piero Doronzo come ds e Davide Nicola in qualità di tecnico.