La Gazzetta dello Sport: "Palermo-Frosinone primo round per la A"

© foto di Federico Gaetano

Si giocherà questa sera a Palermo la finale d'andata dei playoff di Serie B tra i rosanero di Roberto Stellone e il Frosinone di Moreno Longo. La Gazzetta dello Sport oggi titola in merito: "Avanti, ma con giudizio. Palermo-Frosinone primo round per la A". "Longo promosso anche con due pareggi nei 180' - si legge -. Stellone: 'Se non vinciamo al Barbera non è tutto compromesso'".