La Nazione, Empoli: "Difesa sotto osservazione"

© foto di Federico De Luca

E' una "difesa sotto osservazione" quella dell'Empoli in vista dei prossimi impegni di campionato secondo quanto riportato da La Nazione. "Veseli e Maietta sono stati costretti ad uscire nel finale con l'Entella, ma Andreazzoli confida nel recupero di entrambi". Qualche problema c'è anche in avanti con Ninkovic: "Se il serbo non rientrasse le scelte sarebbero molto limitate", scrive il quotidiano.