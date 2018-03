La rinascita della Salernitana. Ma contro il Novara a rischio la porta

© foto di Federico Gaetano

Buon momento per la Salernitana, reduce dalla vittoria nel derby contro l'Avellino, con Stefano Colantuono che sembra aver dato la giusta dimensione alla propria squadra. Merito anche dell'esplosione di Sofian Kiyine, talento in prestito dal Chievo. Proprio dal giovane marocchino, però, potrebbero arrivare alcune difficoltà del futuro immediato: secondo quanto riportato da Il Mattino, sarà infatti convocato dall'Under 20 per la doppia amichevole col Senegal e per l'andata del primo turno di qualificazione alla Coppa d'Africa contro la Mauritania, gare in programma dal 23 al 30 marzo. A rischio, quindi, le gare contro il Novara del 25 e contro l'Empoli del 29. La tornata di gare internazionali, poi, porterà ulteriori problemi a Colantuono: Adamonis e Radunovic sono stati convocati dalle Under 21 di Lituania e Serbia. Contro il Novara, dovrebbero mancare entrambi: spazio a Stefano Russo, classe '89 fin qui mai impiegato in stagione, ma la società campana punta a un rientro "lampo" di uno dei due giovani estremi difensori.