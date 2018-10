Lasagna in Nazionale, il Carpi si congratula con l'ex biancorosso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Carpi, attraverso i suoi canali social, ha esternato tutta la sua soddisfazione per la convocazione di Kevin Lasagna. L'attaccante ex biancorosso, ora in forza all'Udinese, è stato chiamato a Coverciano dal ct Roberto Mancini a causa del problema fisico che ha costretto Simone Zaza ad alzare bandiera bianca. In basso il post del club di Serie B: