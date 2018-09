Laverone: "Avevo qualche offerta, ma l'Ascoli è stata la mia prima scelta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Laverone, nuovo acquisto in casa Ascoli, parla così in conferenza stampa delle sue aspettative per la stagione: "Questa estate ho vissuto una situazione particolare, l'Avellino non si è iscritto al campionato e quindi il 10 agosto mi sono ritrovato svincolato quando ormai molte squadre erano già state costruite. La trattativa col direttore è nata un paio di settimane fa, lo conoscevo perché l'ho avuto a Vicenza, abbiamo dovuto aspettare un po' prima che si chiudesse la trattativa perché ad Ascoli c'era una rosa ampia. Avevo qualche offerta, ma Ascoli era la prima scelta sia per la conoscenza col Direttore che per la piazza importante in cui sarei arrivato. Fin dal primo contatto c'era interesse a chiudere da ambo le parti. Sono molto contento della mia scelta. L'Ascoli ha rinnovato molto e ci vorrà un po' di tempo, in questo momento la sosta è per noi favorevole perché ci consente di conoscerci meglio. Conosco D'Elia, Ardemagni e Perucchini, sono contento di averli ritrovati, conoscevo Bianchi, tutti mi hanno parlato della piazza e del posto".