Le belle spiagge della Calabria. A Crotone potrebbe essere l'ultima per l'Ascoli

Otto gare al termine della stagione regolare di Serie B ma per l'Ascoli di Davide Dionigi la gara di questa sera sul campo del Crotone ha il sapore dell'ultima spiaggia.

Dalla ripresa del campionato cadetto i bianconeri hanno messo a referto tre sconfitte con due gol segnati e sei subiti. In più c'è stato il cambio di allenatore, con il passaggio da Abascal a Dionigi (rispettivamente il terzo e quarto tecnico della stagione) e prima ancora, quando eravamo tutti bloccati in casa per colpa del COVID-19 anche il brusco allontanamento del ds Antonio Tesoro.

In quest'ottica, poi, guardando al calendario non si prospettano settimane semplici per i marchigiani. Dalla sfida col Crotone, in lotta per la promozione diretta, si passerà allo scontro diretto in chiave salvezza contro il Cosenza, alla doppia sfida del Del Duca contro Salernitana ed Empoli, due compagini a caccia della qualificazione playoff.

Le ultime tre partite, però, rischiano di essere già di poca importanza senza un risultato positivo contro il Crotone. L'obiettivo di evitare la zona retrocessione è centrale anche a livello emotivo perché altrimenti il tracollo potrebbe essere verticale.