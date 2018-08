Le pagelle al mercato - Ascoli, rivoluzione sia. Ardemagni la stella

CITTADELLA, voto: 5,5 Giudizio Cedere in una sola sessione Alfonso, Salvi, Varnier, Bartolomei, Kouame, Chiaretti e Arrighini non è cosa da poco. Stefano Marchetti, ds di veneti, è una garanzie, ma le scommesse rimangono molte. Scappini-Malcore al posto di Kouame-Arrighini è un...

Tassi sul QS: "Inter, l'euforia del mercato si trasforma in delusione"

Inter flop col Sassuolo: Icardi-Lautaro e tanto clamore per nulla

Serie A, CR7 già in testa come dribbling. Machis al 100%

Serie A, Brozovic al centro del gioco. Top per passaggi, segue Pjanic

Serie A, il possesso record non basta all'Inter. Equilibrio dietro la Juve

Inter, Nainggolan come un leone in gabbia: vuole rientrare col Toro

Serie A, imprecisione fatale: possesso e fraseggio shock per il Bologna

Samp, tegola Praet: il belga ko, ansia per il responso odierno

Frosinone, niente Atalanta per Campbell: il transfer è in ritardo

Juventus, De Sciglio può recuperare in vista della Lazio

La partita di CR7 in numeri: più passaggi di tutti con A.Sandro e Pjanic

Danimarca, i convocati per la Nations Cup: prima chiamata per Norgaard

Inter, oggi subito in campo: Spalletti vuole recuperare Nainggolan

Suor Paola, andrò io in curva Nord

Cagliari, lesione al muscolo peroniero della gamba sinistra per Ceppitelli

Italia U19 femminile, le convocate per il ritiro di Norcia

Juventus, tweet per CR7: "Finalista premio UEFA, congratulazioni!"

Giudizio Nuova società, nuovo tecnico ( Vincenzo Vivarini ) e nuova squadra. Antonio Tesoro ha dato nuova fisionomia ben definita al nuovo Ascoli. Difesa a tre su indicazione del tecnico dove Brosco e Valentini risulteranno essere innesti importanti, con Valeau nel ruolo di possibile sorpresa. A Centrocampo Cavion , Kupisz e Casarini dovrebbero garantire corsa ed esperienza. Attenzione a Ninkovic : potrebbe essere il suo anno. Mentre in attacco l'arrivo di Matteo Ardemagni sembra essere la scelta migliore per il dopo Favilli.

