Le pagelle al mercato - Benevento, rosa esperta per tornare in A

BENEVENTO, voto: 7,5

Giudizio

La colonna vertebrale della squadra dello scorso anno in A è stata mantenuta. Tutto attorno il ds Pasquale Foggia ha rivoluzionato la rosa per garantire a Cristian Bucchi una vera fuoriserie della categoria. Tanta esperienza con Maggio, Volta e Nocerino; qualità e voglia di arrivare con Tello e Insigne. In porta il duello fra l'esperto Puggioni e il giovane Montipò potrebbe regalare qualche interessante variazione sul tema.

Probabile formazione

Benevento (4-3-3): Puggioni; MAGGIO, VOLTA, Costa, Di Chiara; TELLO, Viola, NOCERINO; IMPROTA, Coda, INSIGNE. Allenatore: BUCCHI