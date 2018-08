Le pagelle al mercato - Carpi, tante scommesse. Arrighini certezza

Hanno collaborato Tommaso Maschio e Claudia Marrone

© foto di Federico Gaetano

CARPI, voto: 5

Giudizio

Che sarebbe stata una nuova era per gli emiliani lo si era capito fin dalla scelta di Stefanelli e Chezzi come nuovi ds e allenatore. Sul mercato gli addii di Mbakogu, Melchiorri, Garritano e Brosco hanno, di fatto, aperto spazio ai nuovi acquisti. Alcuni di questi, però, non convincono molto (vedi Suagher e Piu) soprattutto sulla tenuta atletica. Arrighini in attacco può garantire un certo numero di reti ma Mokulu post infortunio è tutto da valutare. La panchina sembra molto corta.

Probabile formazione

Carpi (3-5-2): Colombi; Pachonik, SUAGHER, Poli, PEZZI; Jelenic, Sabbione, DI NOIA, PIU, ARRIGHINI, MOKULU. Allenatore: CHEZZI