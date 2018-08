Le pagelle al mercato - Cremonese, voglia di playoff. Occhio a Castrovilli

Hanno collaborato Tommaso Maschio e Claudia Marrone

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

CREMONESE, voto: 6,5

Giudizio

Le difficoltà della scorsa stagione, con quel bruttissimo crollo nella seconda parte del campionato, hanno indotto la dirigenza grigiorossa a rinnovare la rosa. Il ciclo precedente, quello per intendersi che ha conquistato la promozione due anni fa, era finito, quindi via al rinnovamento. In ogni zona del campo. Radunovic in porta e Migliore sull'out sinistro di difesa sono colpi interessanti, alla pari di Castagnetti, specialista in promozioni dopo i successi in cadetteria con SPAL ed Empoli. In avanti gli ex ternana Carretta e Montalto sono chiamati a confermarsi in un club che punta ai playoff. Attenzione, infine, a Castrovilli: potrà essere l'anno della sua consacrazione.

Probabile formazione

Cremonese (4-3-3): RADUNOVIC; MOGOS, DEL FABRO, TERRANOVA, MIGLIORE; Arini, CASTAGNETTI, GRECO; CARRETTA, MONTALTO, Castrovilli. Allenatore: Mandorlini.